لندن: القوات الروسية مستمرة في تلقي الأوامر بالعودة للهجوم في أقرب وقت

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه في ظل صورة عملياتية شديدة التعقيد، يستمر القتال العنيف على طول قطاعات متعددة للجبهة، وأن أوكرانيا لها المبادرة في أغلب المناطق.

وأضاف التقييم، الذي نشرته وزارة الدفاع البريطانية على حسابها على موقع "تويتر"، أنه من المرجح أن القوات الروسية مستمرة في تلقي الأوامر بالعودة إلى الهجوم في أقرب وقت ممكن، فيما قادت وحدات شيشانية محاولة غير ناجحة للسيطرة على بلدة ماريفكا، الواقعة بالقرب من مدينة دونيتسك، حيث لم يتغير خط المواجهة كثيرا منذ عام 2015.

من ناحية أخرى، أشار التقييم إلى استمرار مستويات فيضان المياه في الارتفاع أمس الأربعاء، بالجزء السفلي من دنيبرو؛ إثر انهيار سد كاخوفكا، ولكن من المرجح أن تبدأ في الانحسار اليوم.

وجاء في التقييم إن "أعمال القصف أدت إلى عرقلة بعض المحاولات لإجلاء المدنيين النازحين من المناطق التي غمرتها المياه".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.