إنطلاق النسخة الثالثة من حملة غانا الخضراء لزراعة 10 مليون شتلة

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من المقرر إنطلاق النسخة الثالثة من "يوم غانا الخضراء" يوم غد الجمعة الموافق التاسع من يونيو الجاري في جميع أنحاء غانا لزراعة 10 ملايين شتلة.

وأطلق الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو "يوم غانا الخضراء" تحت رعاية وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في عام 2021، بحسب وكالة أنباء غانا.

وتهدف المبادرة إلى استعادة الغطاء النباتي المفقود للبلد الذي تضرر من أعمال التعدين غير القانونية وقطع الأشجار من أجل الحصول على الأخشاب.

وفي عام 2022، تمت زراعة أكثر من 26 مليون شجرة، متجاوزة الهدف البالغ 20 مليونا.

وأطلق أوتومفو أوسي توتو الثاني، ملك مملكة أشانتي الأفريقية، رسميا نسخة هذا العام من يوم غانا الأخضر في 17 مايو الماضي في جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا، حيث دعا جميع الغانيين إلى دعم زراعة الأشجار.