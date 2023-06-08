رئيس اتحاد جدة: هذا الحضور الأكبر في العالم لاستقبال لاعب

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تحدث عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة، عن التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع النجم الفرنسي بنزيما حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الريال.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: «جمهورنا الكبير أفادنا في المفاوضات مع بنزيما، ونشكرهم على وقفتهم الدائمة معنا».

وأضاف: «أخبرنا كريم بنزيما عن مشجعينا بأنهم جمهور الذهب، ونادي الاتحاد سيكون أفضل نادٍ سعودي في السنوات القادمة».

وأتم: «جمهور الاتحاد الأفضل في السعودية، وعدد الحضور اليوم هو أكبر حضورًا جماهيريًا في العالم لاستقبال لاعب».