وزيرة البيئة الألمانية تطالب بولندا بوقف التخلص من الملح في نهر حدودي

قالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، اليوم الأربعاء، إنه لا تزال مصرة على طلبها بـأن توقف بولندا عملية التخلص من الملح في نهر "أودر" بطول الحدود بين البلدين، إلا أنها تواصل الاعتماد على الحوار مع الجانب البولندي.

وقالت ليكمه اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيرتها البولندية آنا موسكوا في بلدة سوبيتش البولندية الحدودية، إن هذه هي "آلية التنسيق الدقيق" الوحيدة لمواجهة كارثة بيئية جديدة في النهر".

وتابعت ليمكه مخاطبة الجانب البولندي "إذا كنا نريد منع وقوع كارثة مجددا، من الضروري الآن في الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة ومستويات المياه منخفضة، أن يتم تقليص أو وقف عمليات التخلص من الملح".

وأضافت أنه يجب البحث عن وسائل أخرى للتعدين خلال هذه المرحلة.

وفي أغسطس العام الماضي، نفقت كميات كبيرة من الأسماك في نهر أودر.

من جانبها، أكدت موسكوا أنه تم تحديد ووقف عمليات التصريف غير القانونية في نهر أودر، المعروف باللغة بالبولندية باسم "أودرا". إلا أن الوزيرة تجنبت الرد على سؤال عن عمليات التصريف من المناجم البولندية.