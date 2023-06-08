الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي مرض فيروس ماربورج في غينيا الاستوائية

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي مرض فيروس ماربورج في غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، مع عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة خلال 42 يوما الماضية بعد خروج آخر مريض من العلاج.

وذكرت المنظمة في بيان لها في جنيف اليوم، فإن تفشي المرض الذي أعلن عنه في 13 فبراير الماضي كان هو الأول من نوعه في غينيا الاستوائية حيث تم تسجيل ما مجموعه 17 حالة مؤكدة مختبريا و12 حالة وفاة.

وقالت المنظمة إن 23 حالة محتملة مبلغ عنها توفيت جميعا بينما تعافى أربعة مرضى من الفيروس وتم تسجيلهم في برنامج الناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي وغيره من أشكال الدعم بعد التعافي .

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من انتهاء التفشي فإنها تواصل العمل مع غينيا الاستوائية للحفاظ على تدابير مثل المراقبة والاختبار للتمكين من اتخاذ إجراءات فورية في حالة حدوث تفشي للفيروس، أوضحت أن ماربورج ينتمى إلى نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض فيروس الايبولا، وقالت إنه ينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.

يذكر أنه تم تسجيل أول اندلاع لماربورج في إفريقيا في جنوب إفريقيا في عام 1975 تلاه تفشي مرضين آخرين في كينيا في الثمانينيات ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن حالات تفشي المرض في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وغينيا وأوغندا ومؤخرا غينيا الاستوائية وتنزانيا .