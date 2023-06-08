بابا الفاتيكان يمضي ليلة طيبة بعد الخضوع لعملية فتاق

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قال الفاتيكان اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس أمضى أول ليلة له في المستشفى في حالة جيدة بعد الخضوع لعملية فتاق.

وكان البابا قد أجرى عملية جراحية بعد الخضوع لمخدر عام في مستشفى جيميلي في روما أمس الأربعاء.

وأعلن الفاتيكان أنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات بشأن وضع البابا الصحي في وقت لاحق من صباح اليوم.

وقال كبير الأطباء سيرجيو الفيري للصحفيين أمس الأربعاء، إن البابا فرنسيس "مستيقظ ومنتبه ويلقي النكات مجددا" بعد الخضوع للجراحة.

ويتعين أن يبقى البابا (86 عاما) في المستشفى لمدة خمسة إلى سبعة أيام.