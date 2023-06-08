الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

اختار حمزة الجمل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

- خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات.

- خط الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا، أحمد مدبولي.

- خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، فراس شواط.

بدلاء الإسماعيلي أمام طلائع الجيش: محمد كوكو- أحمد محسن- عصام صبحي- محمد نصر- عماد حمدي- محمد مخلوف- محمود الشبراوي- عمر الساعي- أبوبكر حمزة.