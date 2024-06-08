 عمرو أديب: الأيام الحالية أثبتت إن إزالة الأشجار في مصر كانت جريمة - بوابة الشروق
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عمرو أديب: الأيام الحالية أثبتت إن إزالة الأشجار في مصر كانت جريمة

أحمد علاء
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 10:25 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأيام الحالية أثبتت إن إزالة الأشجار في مصر كانت جريمة.

جاء ذلك في معرض تعليقه على الموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الناس تبحث حاليًّا عن أي نقطة للظل في ظل الموجة شديدة الحرارة حاليًّا.

وأشار إلى أنّ محافظة أسوان تواجه حاليا كارثة بيئية، في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، والتي وصلت إلى أعلى درجة في العالم.

وتساءل عن دور أعضاء مجلس النواب في أسوان، في التعامل مع معاناة أهالي المحافظة، وذلك في إشارة إلى تحركاتهم لمطالبة الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.


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