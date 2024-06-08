مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: النازحون يتشاركون الخيام وهناك أسر في العراء

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إسرائيل ماضية في تصعيد عدوانها المتواصل على كل أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن كل من نزح من رفح إلى المناطق الوسطى يشهد قصفا عنيفا.

وأضاف في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «القصف مستمر لكل ما يتحرك داخل قطاع غزة، والنزوح مستمر، والمعاناة مستمرة، وبخاصة في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء والمخيمات، شهدت بعيني مخيما يضم أسرتين وهناك أسر كثيرة في العراء».

وذكر أن «قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، معقبًا: «هناك نقص في الخيام ومعداتها ونقص في المياه، والصرف الصحي ينتشر في خيام النازحين».

ولفت إلى سعي إسرائيل إلى تعطيل المنظمات الإغاثية وبشكل أخص المستشفيات، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته على مدينة رفح الفلسطينية قلص عدد الشاحنات التي تحمل الوقود والمساعدات الغذائية والدوائية، وأدخل القطاع برمته في أزمة كبيرة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ246 على قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و150 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و801 شهيد، و83 ألفًا و680 إصابة.