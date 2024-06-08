قال وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين الدكتور أمجد برهم، إن الوزارة ستعمل على إعداد كل الخطط لتعويض ما فات من حرمان من العملية التعليمية والعملية خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء السبت: «نعمل جاهدين كفريق واحد لهدف واحد وهو إنقاذ العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالعلم والمعرفة، رغم هذه الأيام التي نعيشها من قتل وتدمير للهوية والطموحات والآمال».

وتابع: «لابد أن تتوقف الحرب، وتتوقف جرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، ونحن على يقين كامل بأننا سوف نتجاوز ونعيش حياتنا وأن المستقبل سيكون لنا جميعا».

وتحدث عن زيارته لمصر، قائلا إن اجتمع مع الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وناقشا كل القضايا التي تهم الطلاب الفلسطينيين الموجودين بمصر.

واستكمل: «تم التباحث حول إنقاذ العملية التعليمية ومحاولة إلحاق إبنائنا وبناتنا بالجامعات المصرية»، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مليئة بالدعم والحلول لمواجهة كافة التحديات.