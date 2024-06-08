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مدرب المغرب عن انفعال حكيمي والنصيري أمام زامبيا: أمر إيجابي

محمد جلال
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 11:31 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 11:31 ص

دافع وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري بعدما أظهرا انفعالهما بسبب الاستبدال أمام زامبيا.

وانتصر منتخب المغرب على زامبيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الركراكي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "طبيعي أن يغضب وينفعل أي لاعب بعد استبداله، على العكس أرى أن الأمر إيجابي، لأن ذلك دليل على رغبة اللاعب في تقديم الأفضل".

وأضاف: "زياش كان مصابًا وبالرغم من ذلك تدرب خلال الأسبوع، وبالتالي قررت إراحته وتغييره في الشوط الثاني".

وأكمل: "واجهنا بعض الصعوبات خاصة في بداية المباراة، ولذلك أجريت بعض التغييرات وحررتنا أكثر".

وأنهى: "لم أفهم سبب التراخي بعد أول ربع ساعة وكذلك طريقة استقبال الهدف".


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