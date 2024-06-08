أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية

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أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن أوكرانيا هاجمت أهدافا روسية بنحو 25 مسيرة مقاتلة بعد منتصف ليل الجمعة/السبت.

وتردد أن إحدى المسيرات وصلت إلى عمق منطقة القوقاز الروسية.

وأضافت الوزارة أنه جرى اعتراض المسيرات في المناطق الحدودية روستوف وبريانسك وبيلجورود، وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بالقوة في 2014.

وأفاد فياتشيسلاف جلادكوف محافظ بيلجورود، بحدوث أضرار بكنيسة في إحدى قرى منطقته.

ولم ترد تقارير بسقوط قتلى أو مصابين.

وتردد أن مسيرة أوكرانية اخترقت على ما يبدو جمهورية أوسيتيا الشمالية في منطقة القوقاز الروسية. وقال رئيس المنطقة سيرجي مينيايلو إن الهدف كان مطارا عسكريا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن هذه كانت المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تمكنت فيها مسيرة أوكرانية من الوصول إلى أوسيتيا الشمالية، التي تقع على مسافة بعيدة من خط الجبهة.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من نبأ إسقاط الدفاعات الجوية الروسية كل المسيرات الأوكرانية.

ولا تتطرق وزارة الدفاع الروسية إلى أية معلومات بشأن المسيرات التي تصيب أهدافها.