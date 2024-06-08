القسام تعلن مقتل أسرى إسرائيليين بغزة خلال تحرير 4 منهم

قالت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على إكس: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات" وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث الكتائب أبو عبيدة، في منشور عبر منصة تلجرام: "ما نفذه العدو (الإسرائيلي) في منطقة النصيرات وسط القطاع هو جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها هم أسراه".

وأضاف أن "العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية"، دون ذكر عدد معين.

وأوضح أبو عبيدة أن "العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم".