يحيي الشاعر فارس قطرية حفلًا شعريًّا موسيقيًّا جديدًا، في الـ7:30 مساء 19 يونيو الجاري، على مسرح قاعة نهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

ويقدم قطرية خلال الحفل مجموعة متنوعة من قصائده الشعرية، منها "ما يمكن خير، وبالسلامة، وأديني مشيت، وبكرة هتحلو".

جدير بالذكر أن فارس أحمد عبدالعزيز قطرية الشهير بـ"فارس قطرية"، من مواليد محافظة الشرقية مركز أبو حماد، اشتهر بقصائده ذات الطابع الفلكلوري لمحافظته؛ مما لقى إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا.

بدأ في كتابة الشعر في سن مبكر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في إلقاء الشعر، وتتميز أعمال فارس قطرية بالتنوع وتأثر الجمهور بها، وكان أول ديوان أصدره بعنوان "رفيق الليل"، حيث يختار قطرية أشعاره من المواقف الاجتماعية المحيطة به.