استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق طولكرم

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، صباح اليوم، وفاة شاب، 22 عاما، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها فجرا خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم".

وأفادت مصادر محلية، بـ "اقتحام عدد من آليات الاحتلال البلدة من حاجز عنبتا العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية، وتمركزت على طول شارع السكة فيها، وسط اطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب ووفاته فور وصوله المستشفى".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين وأسيرا محررا بعد مداهمة منازلهم في البلدة".