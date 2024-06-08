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150 شهيدا في مجزرة النصيرات

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية

نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 4:11 م

أعلنت وزارة صحة غزة أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 150 فلسطينيا، جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة العشرات.

وارتكب الاحتلال المجزرة تزامنا مع إعلانه تنفيذ عملية خاصة أدت لاستعادة 4 أسرى أحياء، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.


ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الهجوم الواسع على مخيم النصيرات بـ"غير المسبوق"، فيما قال موقع "والا" العبري، إن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف دير البلح ومخيم النصيرات، بينما تقصف الزوارق البحرية أطراف مدينة غزة.

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