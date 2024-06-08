المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف حيوي داخل إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت اليوم السبت، هدفا حيويا داخل الأراضي المحتلة "إسرائيل".

جاء ذلك في بيان نشرته المقاومة الإسلامية في العراق على منصة تليجرام اليوم السبت.

وقال البيان "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 8 - 6 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا داخل أراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لاهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مئات الهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ، استهدفت قواعد للجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا فضلا عن قصف مواقع ومنشآت عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية والجولان المحتلتين.