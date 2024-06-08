أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "في 8 يونيو، في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية المسيرة"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".