جيش الاحتلال يبحث عن متطوعين عبر واتساب للقتال بغزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وحدات احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت البحث عن متطوعين للقتال في قطاع غزة عبر إعلانات بمجموعات على تطبيق "واتساب".

وذكرت القناة أن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأشارت القناة الإسرائيلية لحالة الاستنزاف الكبيرة في صفوف الجنود والضغوط الكبيرة من العائلات وأماكن العمل، موضحة أن جنودًا في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طيلة هذا الوقت.

وأمس الجمعة، أظهرت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده بينهم 7 في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه، واطلعت عليها وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وصل إلى 3763 ارتفاعا من 3754 يوم الخميس. وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 9 جنود.

وتشير المعطيات إلى أن 7 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة والتي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب المعطيات، فقد ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1902 مقارنة مع 1895 الخميس.

وأشارت المعطيات إلى أن 26 جنديا من المصابين بحالة خطيرة، و193 بحالة متوسطة، و36 بحالة طفيفة، موضحة أن 646 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 294 بالمعارك البرية في قطاع غزة.