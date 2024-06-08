ممثل حماس في لبنان: لا نتعامل مع الرواية الإسرائيلية بشأن استعادة 4 من الأسرى في غزة

قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، اليوم السبت، إنّ "الاحتلال استخدم كل القوة الإجرامية من جوية ومدفعية في مجزرته بالنصيرات".

وأضاف عبد الهادي، في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، أنّ "الاحتلال في حال كان يظن أنه يستطيع الضغط على قيادتنا قبل تقديم ورقتها في المفاوضات فهو واهم"، مؤكدا أنّ "نتنياهو ومجموعته المتطرفة مصرون على العدوان لأسباب شخصية".

ولفت إلى أنّ "حماس لا يمكن أن تتنازل عن مطالبها، وما عجز عنه الاحتلال في المواجهة لا يمكن أن يحصل عليه في السياسة".

وأشار عبد الهادي إلى أنّ "هناك أزمة داخلية في إسرائيل بعد فشل الأجهزة في تحقيق أي إنجاز في عدوانها"، متابعاً أنّ "هناك تخبّطاً وجنوناً لدى الاحتلال ولا خطة لديه سوى الاستمرار في المجازر".

وعن الحديث الإسرائيلي عن استعادة أربعة من أسراه، قال عبد الهادي إنّه "لا يتعامل مع الرواية الإسرائيلية وإنما ننتظر رواية المقاومة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه "إذا كان ذلك صحيحاً، فاستعادة أربعة أسرى بعد ثمانية أشهر لا يعد إنجازاً".

وشدّد عبد الهادي على أنّ "الردع الإسرائيلي سقط وتكسّر وقد بان وجهه الإجرامي".