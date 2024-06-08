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جرفت المياه سمكة كبيرة من فصيلة أسماك الشمس، يعتقد أنها نادرة، على شاطئ ولاية أوريجون الأمريكية المطلة على المحيط الهادئ شمال غربي البلاد، حسبما أفادت حديقة أسماك "سي سايد".

وذكر باحث نيوزيلندي، كان أول من وصف نوع السمكة في 2017 اعتماداً على الصور، أنها من فصيلة "مولا تيكتا".

ويبلغ طول السمكة نحو 2.2 متر. بحسب حديقة الأسماك، جرفت المياه السمكة على شاطئ جيرهارت شمال حديقة أسماك "سي سايد" يوم الاثنين الماضي.

وبينما تعتبر سمكة شمس المحيط "مولا مولا" معروفة إلى حد ما، تعتبر فصيلة "مولا تيكتا" أكثر ندرة بكثير.

ويعتقد أن سمكة "مولا تيكتا" تعيش في البحار الاستوائية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وتشكل رأس السمكة وجسدها اسطوانة مفلطحة تتصل بها زعنفتان كبيرتان عضليتان. قد يصل وزنها إلى أطنان.