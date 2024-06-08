مسئول أمريكي: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في عملية النصيرات

قال مسئول أمريكي لشبكة «CNN»، إن خلية أمريكية دعمت إسرائيل في الجهود المبذولة لإنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين، وعملت مع القوات الإسرائيلية في العملية التي نفذت بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسئول بالإدارة الأمريكية، قوله إن «خلية المختطفين الأمريكية في إسرائيل ساعدت في تحرير المحتجزين الأربعة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تحرير 4 محتجزين إسرائيليين أحياء في عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، اليوم السبت، إلى 150 شهيدًا.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال شن عدوانه الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بالتزامن مع قصف الدبابات لمنازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

وأكد أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، وأن جيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى ويعمل حالياً على مولد كهربائي واحد فقط، بعد تعطل واحد من مولدين اثنين يعمل عليهما المستشفى منذ ثمانية أشهر.