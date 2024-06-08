ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، السبت، أن جميع النازحين تقريبا غادروا مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.

ووفقا لتحديث نشرته الوكالة الأممية على منصة «إكس»، السبت، لم يتبق في المنطقة سوى حوالي 100 ألف شخص حتى 5 يونيو الجاري.

وقدرت وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية أن ما لا يقل عن 1.2 مليون فلسطيني نازح كانوا يحتمون في رفح قبل الهجوم الإسرائيلي على المدينة الجنوبية في 6 مايو الماضي.

ونزح ما مجموعه 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، مع نزوح الأسر التي تنقلت بالفعل عدة مرات مجددا بسبب «العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية»، وفقا للأونروا.

ومن جهة أخرى، استشهد ستة أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ليلا، بحسب ما أعلن مسئولون طبيون، السبت.

كما وردت أنباء عن عدد من الإصابات إثر قصف منزل عائلة شاهين في البريج.

ونُقلت جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إحدى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ246 على قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و150 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و801 شهيد، و83 ألفًا و680 إصابة.