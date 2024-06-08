اكتشاف جثة امرأة داخل ثعبان بطول 5 أمتار في إندونيسيا

التهم ثعبان عملاق من نوع الأصلة طوله خمسة أمتار امرأة - 45 عاما، أثناء عودتها من مزرعتها في إقليم سولاويزي الجنوبية الإندونيسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وكانت المرأة، وهي من سكان منطقة سيدنرينج رابانج، قد أخبرت زوجها يوم الخميس أنها ستبيع الفلفل الحار إلى أحد التجار.

وعندما لم تعد، بدأ زوجها وأقاربها عملية بحث، حسبما قال رئيس القرية سواردي روزي لموقع "ديتيك" الإخباري.

وفي صباح اليوم التالي، تم اكتشاف أصلة بالقرب من متعلقات متروكة خاصة بالمرأة ، حسبما ذكر التقرير.

وأوضح أن القرويين، الذين اعتادوا على وجود هذه الكائنات المفترسة الضخمة، قتلوا الثعبان وقطعوه، وكشفوا عن جثة المرأة بالداخل.