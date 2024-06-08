تعليم دمياط تناقش خطة خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة لتطوير العملية التعليمية

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، والدورة الأكاديمية العسكرية الأولى للمعلمين من أبناء المحافظة.

وأوضح "غريب"، في بيان له اليوم السبت، أنه استعرض مع كل مدير مدرسة على حدة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بالمدارس، من مواجهة وحل المعوقات والتحديات ومناقشة خطة العمل.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم كل أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لمديري المدارس الجدد؛ لتحقيق تطوير ونهضة ملموسة بتلك المدارس، مثنيًا على العمل والجهد المبذول لتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه يتابع جهودهم ومسار العمل، وسبل معالجتهم العقبات التي تواجههم بأساليب مبتكرة في ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم لهم لإنجاح رسالتهم بالعمل على بناء الإنسان والهوية كأساس لتحقيق التنمية والتقدم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



