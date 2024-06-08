الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال نفذ عملية قتل جماعية بالنصيرات

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس للجزيرة إن قوات الاحتلال نفذت عملية قتل جماعية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى في النصيرات ومناطق وسط قطاع غزة.

وشدد على أن المنظومة الصحية تعاني من نقص حاد بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح، مشيرا إلى الصعوبات التي تعيشها الفرق الطبية في علاج المصابين بالمجازر الإسرائيلية المستمرة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وارتكب الاحتلال المجزرة تزامنا مع إعلانه تنفيذ عملية خاصة أدت لاستعادة 4 أسرى أحياء، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.