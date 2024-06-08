 ناجلسمان: لن أسمح بأي نقاش حول حارس مرمى منتخب ألمانيا - بوابة الشروق
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ناجلسمان: لن أسمح بأي نقاش حول حارس مرمى منتخب ألمانيا

محمد ثابت
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 11:38 ص

رفض جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، الحديث فيما يخص مركز حراسة المرمى في المانشافت، مؤكدا أن مانويل نوير غير قابل للمساس.

قال ناجلسمان في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" لن أسمح بأي نقاش حول دور حارس المرمى، مانويل نوير هو حارس المرمى الأساسي لدينا وسيظل كذلك".

أضاف:" لن أسمح بأي نقاش، حتى لو حاول الجميع أن يبدأو نقاشا".

ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته في بطولة يورو 2024، التي تستمر لمدة شهر، الجمعة المقبل أمام اسكتلندا في مدينة ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا "سويسرا والمجر".


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