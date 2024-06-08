باحثة أثرية عن بلاغها ضد زاهي حواس في المنح الخارجية: أسعى لحماية الآثار المصرية

كشفت الباحثة الأثرية الدكتورة مونيكا حنا، سبب تقديمها بلاغا ضد العالم الأثري زاهي حواس بمزاعم تلقي الأخير منحًا من جهات خارجية لتمويل الحفائر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنها قدّمت هذا البلاغ في شهر مارس الماضي، وسُمعت أقوالها في 21 أبريل الماضي.

وعبرت عن استغرابها للحديث عن البلاغ في الفترة الحالية، موضحة أن العمل الأثري ينظمه قانون حماية الآثار وتنص لائحته التنفيذية على عدم إقدام أي مؤسسة خاصة على تنفيذ أعمال الحفائر.

وأشارت إلى أن من تباشر هذه الأعمال هي المؤسسات العلمية والجامعات والمعاهد، لافتة إلى أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة لرعاية الحفائر.

ولفتت إلى أن الإجراء الذي اتخذته (مقاضاة حواس) يهدف لحماية الدولة وآثارها، وألا تنتشر هذه الممارسات في المجتمع. وأكّدت أن القانون ينص على أنه يجب الإفصاح بشكل رسمي عن مصادر التمويل في طلب الحفائر. وشددت على أنه لا يجوز أن الحفائر باسم مركز زاهي حواس، كما أنه لا يجب أن يكون التمويل متعدد المصادر.