الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد

دمّرت الولايات المتحدة، أربع طائرات مسيرة وصاروخين بالستيين مضادين للسفن في مناطق باليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

جاء ذلك حسبما أعلن الجيش الأمريكي الجمعة، على خلفية تصعيد جديد مع هذه الحركة المقربة من إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، إنّ القوات الأمريكية تمكنت من تدمير أربع طائرات من دون طيار وصاروخين بالستيين مضادين للسفن في مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضافت أن القوات الأمريكية دمرت أيضا طائرة من دون طيار، أطلقت من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون باتجاه مضيق باب المندب، بالإضافة إلى زورق دورية للحوثيين في البحر الأحمر.

وأشارت سنتكوم، إلى أن هذه المعدات العسكرية كانت تشكل "تهديدا وشيكا" للولايات المتحدة والسفن التجارية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنّ الحوثيين أطلقوا أيضا أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق عبر قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم، عن عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين.

كما ذكروا عبر القناة نفسها أن ضربات أمريكية وبريطانية أصابت صنعاء والحديدة، وهما منطقتان يسيطر عليهما المتمردون، غير أن ذلك لم يتم تأكيده من جانب الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.