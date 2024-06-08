استشهاد 210 فلسطينيين على الأقل وإصابة 400 آخرين في غارات لجيش الاحتلال وسط غزة

ذكرت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن 210 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب حوالي 400 آخرين اليوم السبت خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها وصل نسخة منه لوكالة (د.ب.أ) إن جثث 210 فلسطينيين على الأقل و 400 من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

ومن جانبه قال خليل الدقران مدير المستشفى، إن المكان مكتظ ولا يوجد متسع لمزيد من المصابين لاستيعابهم.

وقال "نناشد الفلسطينيين في المحافظة الوسطى التوجه للمستشفى للتبرع بالدم".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي".

وفي ذات السياق، قالت مصادر طبية إنه تم نقل الضحايا بواسطة سيارات إسعاف وسيارات مدنية ووسائل نقل بدائية بسبب عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم جراء استمرار القصف.

وأوضحت المصادر الطبية أن الطواقم العاملة في المستشفى تواجه صعوبة في التعامل مع العدد الكبير من الضحايا بسبب عدم توفر الوقود والأجهزة الطبية والعلاج اللازم.

من جانبها، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة منازل سكنية ومناطق مفتوحة في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح مما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر الأمنية أن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم النصيرات وسط تغطية جوية وبرية من الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت تلك القوة بمحاصرة منزل واشتبكت مع عدد من المسلحين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المنزل.

وأفاد شهود عيان بأن العديد من الضحايا ملقون في شوارع مخيم النصيرات دون تمكن أي من سيارات الإسعاف من الوصول إليهم وإجلائهم.

في ذات السياق، بحسب المصادر الأمنية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بريا شرق مدينة دير البلح وسط سماع أصوات اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.