مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في الكونغو الديمقراطية في هجمات إرهابية

أعلنت السلطات اليوم السبت عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عدة هجمات شنتها جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

ووقعت الهجمات في منطقة بيني في إقليم نورث كيفو.

وقال كامبالي جيرفي، أحد قادة المجتمع المدني في بيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا الأسبوع فقط، قتل المهاجمون 29 مدنيا يوم الثلاثاء في ماموف، ثم أعدموا أمس الجمعة 28 مدنيا آخرين بالقرب من ماساو".

وقال مصدر من الصليب الأحمر في كينشاسا إنه "تم نقل نحو 60 جثة... بينما جثث أخرى ملقاة على الأرض في مناطق لا تزال غير آمنة".

وأعلنت جماعة ولاية أفريقيا الوسطى التابعة لتنظيم داعش عبر قنواتها الدعائية، مقتل أكثر من 60 "مسيحيا".

ونشروا مقاطع فيديو وصورا صادمة لجثث ضحايا مقيدة تطفو على سطح نهر لولو في إقليم بيني.

وقال جيرفي إن الهجمات نفذها متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى جماعة أوغندية متمردة، أعلنت الولاء لتنظيم داعش في عام 2019.