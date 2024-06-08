السعودية: أكثر من 32 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات الترحيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن 33276 وافدا مخالفا يخضعون حاليا لإجراءات الترحيل، بينهم 1215 امرأة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت إن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة ، خلال الفترة م 30 مايو حتى 5 يونيو الحالي أسفرت عن ضبط (12974) مخالفا، منهم (8044) مخالفا لنظام الإقامة، و(3395) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1535) مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (815) شخصا، (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(05%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (75) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وقالت الداخلية إن " إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا (33276) وافدًا مخالفًا، منهم (32061) رجلاً، و(1215) امرأة" مشيرة الى انه "تم إحالة (26221) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1964) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11954) مخالفًا".