أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأوضاع الصحية لجميع الحجاج المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة «مستقرة للغاية».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إنه حتى الأمس تم تقديم ٤ آلاف خدمة صحية للمترددين على عيادات مكة والمدينة المنورة، وذلك بالتنسيق بين البعثة الطبية المصرية والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف أن عدد الحالات التي تم تحويلها لتلقى العلاج في مستشفيات وزارة الصحة السعودية بلغ ٢٩ حاجًا، من بينهم ٣ حالات فقط تؤدي عمليات غسيل الكلى، وحالة واحدة تتلقى علاج الأورام.

وأكد «عبد الغفار» عدم وجود أي نوع من أنواع الأمراض الوبائية أو انتشار وبائي داخل البعثة المصرية، مشددا أن الوضع الصحي للحجاج مستقر للغاية.

وأثنى على الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الخدمات الصحية للحجاج، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على هذه الخدمات.