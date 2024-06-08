نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف الطريق الدولي الساحلي رافد 45

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالطريق الدولي الساحلي رافد 45، بطول 4.5 كيلو، وبتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه، حيث يربط الطريق بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها في قطاع الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة مهمة لتحقيق الربط بين كل المحافظات، والمناطق بما ييسر حركة المواطنين، والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار.

وأشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا واهتمامًا واسعًا؛ لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة؛ للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، بجانب تخفيف الازدحام المروري، واختصار الوقت والجهد.

ونوهت بأن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية، بالإضافة إلى المحاور والكباري باعتبارها الشريان الرئيس الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحضر الجولة كل من كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، ومجدي عامر رئيس الهيئة العامة للطرق للمنطقة 13، وكريمة عاشور مدير مديرية الطرق.



