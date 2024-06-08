محافظ الغربية: استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم، ومحلات الجزارة والمخابز، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كل السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، والطب البيطري بالمحطة وميدان السيد البدوي وسوق الفسيخ وشارع المديرية وميدان الساعة بطنطا؛ للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة، والأسماك، ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، والتأكد من توافرها بكميات كافية، وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وضبطت الجهات المختلفة، خلال الحملة، 64.5 كيلو لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 68 محضرا بأسواق ومحال شهيرة.

فيما ضبطت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، 8.5 كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم شهير بميدان السيد البدوي بطنطا، و6 كيلو لحوم جاموس ذبح خارج المجزر، و25 كيلو فسيخ اشتباه صلاحية بدون بيانات بمحل فسيخ شهير بسوق الفسيخ، و25 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل شهير بسوق الفسيخ.

كما حررت مديرية الصحة بالغربية، 19 محضر مخالفة للقرار 96 بعدم وجود اشتراطات صحية، و16 محضر مخالفة للقرار 97 بعدم وجود شهادات صحية.

وحررت مديرية التموين، 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضري نقص وزن بمخبز عيش بلدي والآخر أفرنجي، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر زيت قلي مجهول المصدر وبدون بيانات.

فيما حررت هيئة سلامة الغذاء، 6 محاضر إعدام، عبارة عن 10 كيلو بانية دواجن، و2 كيلو كبدة، ونصف كيلو بسطرمة، و20 كيلو زيت هالك، بالإضافة إلى 12 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدًا استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم"، على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)، أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.



