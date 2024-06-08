 عمرو أديب يطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بأسوان حاليا: اعتبروها محافظة سياحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب يطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بأسوان حاليا: اعتبروها محافظة سياحية

أحمد علاء
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 10:09 م

طالب الإعلامي عمرو أديب، باعتبار أسوان محافظة سياحية، وعدم تخفيف أحمال الكهرباء بها.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن درجة الحرارة زادت عن 50 درجة مئوية، مع تسجيل وفيات لسودانيين جراء ضربات الشمس.

وأضاف أن درجات الحرارة تؤثر على كل أنحاء الجمهورية، لكنّ ما يحدث في أسوان يمثل كارثة طبيعية.

وأشار إلى وقف تخفيف الأحمال في أسوان لن يثير امتعاض المواطنين في المحافظات الأخرى، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هناك.

ولفت إلى أنّ الحكومة عليها أن تُظهر دعمها لأهالي أسوان، في ظل المعاناة التي يواجهونها في الوقت الحالي، وهي أزمة غير معتادة بالنسبة لهم.


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