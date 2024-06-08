نقيب الجزارين: أسعار اللحوم مستقرة حاليا لكن هناك ركودا في الأسواق

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار النسبي حاليًا، وذلك بعد انخفاضها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن سعر كيلو جرام اللحم القائم يتراوح بين 165 و170 جنيهًا للعجول البقري، وبين 150 و155 جنيهًا للجاموسي، ومن 190 إلى 200 جنيه للضأن، وبين 210 لـ 220 جنيها للبلدي.

وأوضح أنّ أسعار اللحوم البلدي المتداولة في الأسواق حاليًا تتراوح بين 350 و380 جنيها للكيلو جرام، وبين 330 و350 للكيلو جرام الجاموسي، ومن 280 إلى 300 جنيه للجملي.

وأشار إلى توافر الأضاحي واللحوم في جميع الأسواق والمحال على مستوى الجمهورية، لكنه أكد أن هناك حالة ركود هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، سواء على مستوى تداول الأضاحي الحية أو اللحوم في محال الجزارة.

وأرجع ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية، متوقعًا أن يزداد الإقبال خلال الأيام المقبلة وحتى موعد عيد الأضحى.