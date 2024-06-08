بوريل يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للنازحين بغزة

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أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، "بشدة" الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للنازحين وسط قطاع غزة.

ووصف بوريل، على حسابه عبر منصة إكس، التقارير الواردة من غزة حول (ارتكاب إسرائيل) مجزرة جديدة بحق المدنيين بمخيم النصيرات بأنها "مروعة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بالنصيرات بأشد العبارات".

وشدد المسؤول الأوروبي على "ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا".

واعتبر بوريل، "الخطة المكونة من 3 مراحل السبيل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتل"، في إشارة إلى خطة وقف إطلاق النار التي يدعمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق السبت، استشهد 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوع الإنساني المزري في غزة.



