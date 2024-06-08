مقتل 25 شخصا على الأقل في هجمات لحركة الشباب على قواعد عسكرية بالصومال

أكد مسؤولون أن 25 شخصا على الأقل قتلوا خلال هجمات إرهابية على أربعة قواعد عسكرية في وسط الصومال اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الصومالي أبوكار محمد حسن لوكالة (د.ب.أ) إن جماعة الشباب نفذت "هجوما واسع النطاق" من عدة اتجاهات في مقاطعة إلدهير بمساعدة المفجرين الانتحاريين والمسلحين المدججين بالسلاح.

وأضاف "قواتنا المسلحة الوطنية والميليشيات المسلحة المحلية قاتلت بضراوة لمنع المسلحين من السيطرة على المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا".

وتابع حسن أن الشركاء الدوليين للبلاد كانوا يدعمون الجيش من الجو. ورغم أنه لم يذكر القوى الأجنبية التي شاركت في الغارات الجوية اليوم السبت، فأن تركيا والولايات المتحدة تقدمان بشكل روتيني الدعم العسكري للجيش الصومالي.

وأضاف أن جنديين صوماليين على الأقل وثلاث ميليشيات من العشائر المحلية تقاتل إلى جانب الجيش قتلوا في هجوم اليوم.

وقالت حركة الشباب عبر إذاعة الاندلس إن مقاتليها سيطروا على أربع قواعد عسكرية حول منطقة الطير مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود. ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم على الفور.