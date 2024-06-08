ارتفاع عدد قتلى حزب الله في المواجهات مع الاحتلال لـ331 عنصرا

أعلن حزب الله، مساء السبت، مقتل أحد عناصره بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 331 عنصرا.

وقال الحزب في بيان: «ننعى رضوان علي عيسى بلال مواليد عام 1977 من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس»، وفق وكالة الأناضول.

وبمقتل عيسى، يرتفع عدد قتلى حزب الله إلى 331 منذ 8 أكتوبر، جراء مواجهات يومية مع جيش الاحتلال على الحدود.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال قصفا يوميا على الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.



