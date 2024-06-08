شركات يابانية تنضم إلى فعالية تواصل عبر الإنترنت في كييف لإعادة إعمار ما بعد الحرب

أجرى ممثلون من 10 شركات يابانية، من بينها شركات ناشئة، مناقشات مع شركاء تجاريين أوكرانيين محتملين حول طرق المساعدة في إعادة بناء البلاد، جراء آثار الحرب مع روسيا، وذلك خلال فعالية للتواصل عبر الإنترنت استمرت يومين في كييف حتى يوم الجمعة.

ونسقت منظمة التجارة الخارجية اليابانية هذه الفعالية، التي حضرها مسئولون من نحو 50 شركة ومجموعة من أوكرانيا، بعد فعالية مماثلة في طوكيو في فبراير بقيادة الحكومة اليابانية، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأعرب جينادي تشيزيكوف، رئيس غرفة التجارة الأوكرانية، عن شكره للشركات والحكومة اليابانية يوم الجمعة على جهودهم في المساعدة في إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا.