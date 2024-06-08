استطلاع رأي: 54% من الشباب البريطاني يرفضون وجود إسرائيل

ساهمت دولة بريطانيا، بدور محوري في دعم وتأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن استطلاع رأي حديث كشف عن تحول رأي الجيل البريطاني الحديث لرفض دولة الاحتلال في إنذار لخسارة مستقبلية محتملة لحليفتها التاريخية بريطانيا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن مؤسسة أون هيرد البريطانية أجرت استطلاع رأي لـ1012 من الناخبين في ما يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي وصراعها مع الفلسطينيين.

وكشف الاستطلاع، عن رفض 54% من الشباب البريطاني تحت 24 سنة لوجود الكيان الإسرائيلي من الأساس، وانخفضت نسبة رفض الكيان لـ35% بين الشبان فوق 24 سنة.

وأكد نصف الشبان دون الـ24 سنة، إلقائهم اللوم على جيش الاحتلال في ما يتعلق باستمرار الحرب، بينما يلقي 18% من الشبان دون الـ24 باللوم على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويري 6% من الشباب، أن المستوطنين المدنيين لهم دور في تأجيج الصراع ما يجعلهم مستحقين للوم.

وأوضح الاستطلاع، أن البريطانيين فوق 60 سنة هم الأشد تأييدا لدولة الاحتلال، حيث لا تتعدى نسبة لومهم لجيش الاحتلال الـ7%، بينما يلقي 5% منهم باللوم على المدنيين الفلسطينيين في تأجيج الصراع.