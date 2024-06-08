محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب عالقة على 3 جبهات

عاموس هارئيل: المناقشات تشير بشكل متزايد إلى أن إسرائيل تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد

أعرب محلل عسكري إسرائيلي، عن اعتقاده أن تل أبيب تتجه نحو ما وصفه بفشل ذريع متعدد الأبعاد، وأنها على المستوى الاستراتيجي "عالقة في جميع الجبهات، غزة ولبنان، ودوليا".

وقال عاموس هارئيل المحلل بصحيفة "هآرتس"، في تحليل نشره، أمس الجمعة، إنه مع دخول الحرب على غزة شهرها التاسع، فإنه من الصعب الإعلان عن وجود أخبار جيدة في الأفق، مضيفاً أن "سلسلة من المناقشات أجريت الأسابيع القليلة الماضية مع شخصيات رفيعة المستوى في مؤسسة الدفاع تشير بشكل متزايد إلى أن إسرائيل تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد".

وأضاف المحلل أن استراتيجيا: "نحن عالقون في جميع الجبهات، أكبرها وأهمها جبهة حزب الله في لبنان المهددة بالتحول إلى حريق هائل، إذا حدثت، ستلقي بظلالها على كل ما حدث قبلها"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

1 - جبهة غزة

وقال هارئيل إنه بالنسبة للحال في غزة، فإن إسرائيل لا تنجح في ترجمة ما وصفه بالتراكم الكبير من الإنجازات التكتيكية إلى نصر استراتيجي.

وأوضح أن "النشاط العسكري في قطاع غزة الذي يتركز الآن في رفح ومخيمات اللاجئين في الوسط، يفرض ثمنا باهظا على حماس، لكنه لا يحقق النصر في الحرب في المستقبل المنظور"، واصفاً الوضع في غزة بالأكثر تعقيدا.

وفيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى، قال: "يبدو أن المحادثات حول صفقة المحتجزين مع حماس دخلت أزمة جديدة، بعد أن بدا للحظة أن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن قد يخرجنا من المستنقع"، معرباً عن اعتقاده أنه "في ظل الظروف، يبدو أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو السعي قدر الإمكان إلى صفقة الاسرى، حتى على حساب وقف الحرب".

2 - جبهة لبنان

وفيما يتعلق بلبنان، حذر المحلل الإسرائيلي من تبعات الحرب مع حزب الله، قائلاً: "يبدو أن الجمهور لم يدرك بعد الفرق من حيث الضرر الذي يمكن أن تسببه صواريخ حزب الله مقارنة بصواريخ حماس".

وأضاف أن عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس في اليوم الأول من الحرب كان 5 آلاف، وهو عدد من الممكن أن يكرره حزب الله كل يوم لمدة شهر، والعديد من هذه الصواريخ أثقل، ولها مدى أطول وأكثر دقة أيضا.

وتابع: "خلافا للانطباع الذي خلقته بعض التقارير الأخيرة، من الصعب القول إن القيادة الإسرائيلية متحمسة لحرب في الشمال. ومع ذلك، فإن الخطر قائم في أن يؤدي العرض المفرط لقدرات الجيش الإسرائيلي إلى عكس النتيجة المرجوة، ويجعل الحرب الشاملة أكثر احتمالا".

3 - دوليا

ورجح المحلل الإسرائيلي أن "تجد تل أبيب نفسها في حرب بلا شرعية دولية، التي تلاشت بعد السابع من أكتوبر عندما اتضحت أبعاد الدمار والقتل في غزة، وكذلك بدون دعم أمريكي قوي وفي ظل جيش منهك يكافح من أجل الحفاظ على إمدادات منتظمة من الذخائر وقطع الغيار".

وفسر الأسباب التي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى استخدام تعبير "هجمات دقيقة" في بياناته الأخيرة. وقال: "أضيفت مؤخرا فقرة تفصيلية إلى البيانات العسكرية الرسمية حول مثل هذه الهجمات، تقول إن العمليات تمت بأقصى قدر من الحذر، ووفقا لقوانين الحرب الدولية".

وأضاف: "ظلال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تلوح بالفعل في أفق الأحداث، وفي بعض المناقشات الأخيرة التي أجرتها الحكومة ومؤسسة الدفاع، ذهل المشاركون عندما اكتشفوا أن أوامر الاعتقال الدولية يمكن أيضا إصدارها سرا".

وأشار إلى أنه "من الناحية النظرية، يمكن لضابط عسكري كبير أو وزير أن يزور دولة أجنبية ويجد نفسه مشتبها به ومطلوبا عند هبوطه في تلك الدولة".