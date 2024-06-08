حماس عن إدراج إسرائيل بقائمة العار: أصبحت كيانا منبوذا وملاحقا أمام المحاكم الدولية

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، الجمعة، إن إسرائيل باتت كيانا منبوذا وملاحقا أمام المحاكم الدولية.

جاء ذلك في تعقيب له على إدراج جيش الاحتلال في «قائمة العار» الأممية للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع.

وقال الرشق، في بيان: «مجددًا، بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج (إسرائيل) على قائمة العار لمرتكبي قتل الأطفال».

وأضاف: «(إسرائيل) كيان منبوذ، وملاحق أمام المحاكم الدولية».

وأمس الجمعة، أعلنت إسرائيل، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلاميا بقائمة العار أو القائمة السوداء.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، رغم مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية من قبل منظمات حقوقية دولية.

وسيسري القرار الأممي بضم إسرائيل لقائمة العار لمدة 4 سنوات.

وفي بيانه، تطرق الرشق، إلى قصف جيش الاحتلال، الخميس، مدرسة تؤوي ستة آلاف نازح في مخيم النصيرات ما أسفر عن 40 شهيدا بينهم 14 طفلا و9 نساء، وإصابة 74 نازحا منهم 23 طفلا و18 امرأة.

وأوضح أن قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في غزة، جريمة إبادة جماعية، وتطهير عرقي تمت قصدًا عن عمد.

وأشار إلى أن مزاعم الاحتلال بوجود مقاومين بين النازحين كذب مفضوح وسخيف، ولا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال.