قاض روسي يقرر احتجاز مواطن فرنسي في موسكو

قرر قاض روسي، يوم الجمعة، احتجاز خبير سياسي فرنسي حتى 5 أغسطس وذلك في أعقاب اعتقاله في موسكو، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشارت السلطات القضائية الروسية إلى أن الرجل وهو موظف في منظمة غير حكومية سويسرية حصل على معلومات بشأن الجيش وتكنولوجيا دفاعية في روسيا.

ومع ذلك، لم يتم اتهامه بالتجسس، وإنما قالت السلطات إنه لم يسجل نفسه كعميل أجنبي عندما كان يجمع المعلومات لسنوات.

وذكرت "تاس" أن الرجل اعترف بهذا الاتهام في المحكمة.

ووفقا للقانون الروسي الخاص بما يسمى العملاء الأجانب، يجب على أي منظمة أو أفراد يتم تمويلهم من الخارج بشكل جزئي أو كلي أن يسجلوا أنفسهم لدى السلطات الروسية. وفي ظل المناخ القمعي بشكل متزايد في روسيا، يستخدم القانون في قمع المنتقدين وفرض قيود على اتصالاتهم في روسيا.

وبموجب القانون الجنائي، تصل عقوبة التهم المنسوبة للرجل إلى السجن لمدة خمسة أعوام أو الأشغال الشاقة.