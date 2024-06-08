متحدث جيش الاحتلال: عملية تحرير المحتجزين انطوت على مخاطر كبيرة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات نجحت في إنقاذ 4 محتجزين لدى المقاومة من غزة، في عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، مشيرًا إلى أنها «انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة».

وأشار إلى سعي بلاده لتحرير 120 محتجزًا آخرين مازالوا موجودين في غزة، متوجهًا برسالة لهم: «نحن مصممون على الوصول إليكم، وتلك المهمة لم تنته بعد».

وذكر أن «بلاده تبذل جهودًا كبيرة وتعمل بكل الطرق المتاحة من أجل إعادة كل المحتجزين إلى الوطن، خلال أقرب وقت ممكن».

ولفت إلى التخطيط للعملية منذ أسابيع، مجيبًا عن مدى تأثيرها على مسار المفاوضات: «نحن مطمئنون بشكل كبير لإعادة المحتجزين بكل الطرق والجهود الممكنة، وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح».

وأفاد بأن العملية كان من الممكن أن تتوقف في الدقائق الأخيرة، إلا أن رئيسي الأركان والشاباك أعطوا الإذن بالتقدم، قائلًا إن العملية «وقعت في قلب حي مدني وتطلبت إطلاق نار بشكل كثيف».

وأعلن إصابة شرطي من الوحدة التي شاركت في العملية بجراح خطيرة، مضيفًا أن «العملية شاركت فيها قوات برية وجوية وبحرية، كما أن استعادة المحتجزين جرت تحت النيران».

ورفض تأكيد الأنباء الخاصة بإصابة قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، في العملية، لافتًا إلى أن «تصفية كبار قادة حماس مسألة وقت».