الجيش السوري ينهي استدعاء ضباط الاحتياط

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الأربعين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح السبت، ينص الأمر على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1م ، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30 م ضمناً.

ويتضمن الأمر إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1م، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30 م ضمناً.

كما يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1م، لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30م ضمناً، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في سوريا سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد «قانون خدمة العلم» مدة الخدمة الاحتياطيّة أو سنوات الاحتفاظ.

وكانت الخدمة الإلزامية قبل عام 2011، تتراوح بين 18 شهرًا إلى عامين، لكل ذكر غير وحيد تجاوز عامه الثامن عشر، ويمنح الذين يتابعون دراستهم الجامعية تأجيلًا حتى تخرجهم.

ويحق للمطلوبين للخدمة في الجيش السوري دفع بدل نقدي إذا كانوا خارج البلاد، يتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف دولار حسب مدة الإقامة في دولة أخرى