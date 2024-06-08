انتشال جثث 11 مهاجرًا جرفتهم أمواج البحر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة أطباء الحدود غير الحكومية الإنسانية، انتشال جثث 11 مهاجرًا بعد أن جرفتهم أمواج البحر قبالة الساحل الليبي.

وكتبت المنظمة على منصة «إكس»، مساء الجمعة: «بعد عملية بحث استمرت أكثر من تسع ساعات، تمكن فريق جيوبارينتس، السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، من انتشال جثث 11 شخصا فقدوا حياتهم للأسف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن أعلنت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية العثور على جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة على منصة إكس، أنَّ طاقم الطائرة الاستطلاعية «سيبرد» التابعة لها رصد 11 جثة.

وأضافت: «لا نعرف إذا كانت الجثث التي عُثر عليها قبالة الساحل الليبي هي لضحايا حادث غرق غير معروف حتى الآن.. الأمر المؤكد هو أننا نحلّق فوق مقبرة جماعية تريدها أوروبا».

واستنادا إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين بحرًا إلى البلاد بشكل كبير منذ بداية العام، إذ وصل 21 ألفا و792 شخصا إلى إيطاليا بين الأول من يناير والسابع من يونيو، في مقابل 53 ألفا و270 خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وغالبا ما يكون عبور البحر محفوفا بالمخاطر. وفي عام 2023، أبلِغ عن اختفاء 3041 مهاجرا بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.