عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا

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قتل 26 شخصا وجرح أكثر من 65 في هجمات على مقاطعتي خيرسون ولوجانسك الأوكرانيتين اللتين ضمتهما روسيا عقب عمليتها العسكرية.

وقال فلاديمير سالدو حاكم خيرسون الذي عينته روسيا، إن الجيش الأوكراني شن هجومًا على قرية سادوفوي في المقاطعة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير مكان للتسوق كان مكتظًا بالناس.

وأشار إلى أن الهجوم جرى بقنابل جوية فرنسية وصواريخ أمريكية الصنع، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 15 آخرين.

وأوضح أنّ فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في مكان الهجوم، وتقدم الدعم الطبي للمصابين.

بدورها، أعلنت إدارة «جمهورية لوجانسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد، أن هجوما صاروخيا استهدف مدينة لوغانسك ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة أكثر من 50 شخصا.

وأوضحت في بيان، أن الهجوم دمر مبنى من خمسة طوابق وألحق أضرارا بحوالي 30 مبنى، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المكان المستهدف.

من جهتها، قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن الهجمات على خيرسون ولوجانسك نفذها الجيش الأوكراني.

وأشارت إلى أن المتورطين في هذا الهجوم سينالون العقاب الذي يستحقونه، وأن القوات الروسية مستعدة للرد بأقرب وقت على أي جرائم يرتكبها المسلحون الأوكرانيون، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن مثل هذه الهجمات يتم التحضير لها بواسطة خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى.