انتقد الإعلامي خيري رمضان، تصرف المطرب عمرو دياب في صفعه معجبًا حاول التقاط صورة «سيلفي» معه خلال حفل زفاف، داعيًا إياه إلى الاعتذار للشاب ورد اعتباره.

وكشف خلال تقديم برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، عن حضوره الحفل، قائلا: «من حظي أن نفس الشاب الذي اعتدى عليه عمرو بالقلم اتصورت معاه.. هو شاب صعيدي شكله لطيف حاصل على بكالوريوس تجارة ومن عائلة محترمة، ويحب التقاط الصور مع المشاهير».

وروى تفاصيل الواقعة قائلًا: «الشاب صعد إلى المسرح أثناء غناء عمرو دياب وكان هناك تدافع كبير والمسرح مزدحم للغاية، وكان عمرو يغني وهو متعرق وسعيد، كان عايز يتصور مع عمرو شده وهو مضغوط فضربه بالقلم».

وأضاف «لدينا ثقافة الاعتداء الجسدي يجب أن يتعلم الأطفال منذ صغرهم أن يفعلوا كل شيء إلا الاعتداء على الوجه إهانة الوجه أمر لا يليق فهو شيء مقدس، عمرو دياب غلطان جدًا مهما كان تحت ضغط».

ووجه رسالة إلى عمرو دياب قائلاً: «النجومية لها ثمن، وأنت يا عمرو من أهم نجوم الوطن، هناك ثمن يجب أن تدفعه وهو التحلي بالصبر تجاه المعجبين».

ودعا «دياب» إلى مصالحة الشاب والاعتذار له ورد اعتباره علنا، وإرسال سيارة لإحضاره من أي مكان، وتسجيل فيديو معه يعتذر فيه له ويعيد له كرامته، ويقول له «أنا آسف حقك عليَ»، متابعا: «أنا متأكد أن الشاب الصعيد المحترم سيقبل الاعتذار عندما ترد له كرامته، ولكن إياك أن تستهين بالغضب الجماعي، وأنا متأكد أنك إنسانيا لن تقبل وستعتذر وتعيد له حقه».

وختم «رمضان» مشيرًا إلى أن والد الشاب أعلن أنه لن يتنازل عن حق ابنه.